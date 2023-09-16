Фото: Трамвайно-Троллейбусное Сообщество | Калининград
Троллейбус из Челябинска вышел на обкатку в Калининграде. Жители города поделились фотографиями в соцсетях. Речь идет о новом троллейбусе компании «Синара». С 1 сентября такие троллейбусы начали ходить и в Челябинске.
Кстати, недавно стало известно, что в новых троллейбусах не будет кондукторов. Оплату там принимают по валидаторам, а также через новые терминалы для налички.
Корреспондент КП-Челябинск протестировала новый троллейбус еще в мае. О впечатлениях читайте в нашем материале.
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