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НовостиОбщество18 сентября 2023 4:38

В Челябинской области 11 детей погибли в ДТП с начала 2023 года

С начала года в Челябинской области случилось больше 300 автоаварий с участием детей
Елена КОЛЧИНА
361 ребенок пострадал в ДТП

361 ребенок пострадал в ДТП

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области за первые 8 месяцев 2023 года случилось 338 ДТП с участием детей до 16 лет. Об этом сообщают в региональном управлении ГИБДД.

Травмы в авариях получил 361 ребенок, еще 11 детей погибли.

На этой неделе во всех южноуральских школах планируют провести занятия по безопасности на дорогах. Объяснять ученикам правила движения вместе с педагогами будут сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, несколько дней назад под Челябинском погиб 15-летний велосипедист. Его сбила иномарка. А в начале сентября в Пласте столкнулись два мотоцикла, обоими управляли школьники.

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