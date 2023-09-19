Президент Путин наградил семейную пару из Челябинской области

Виктория и Игорь Охапкины с ребенком. Фото: chelyabinsk.er.ru

Родители девятерых детей Виктория и Игорь Охапкины из Челябинской области получили орден «Родительская слава». Указ о присуждении награды подписал президент России Владимир Путин.

В документе указано, что супруги заслужили поощрение за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Орден «Родительская слава» получают супружеские пары либо одинокие родители, растящие по семь и более детей. При этом обязательные условия для получения награды – социально ответственный образ жизни, забота о здоровье и нравственном развитии в семье. Вместе с орденом награжденным вручают 500 тыс. рублей.

Ранее семью Козловых из Челябинской области признали лучшей сельской семьей в стране. А многодетным родителям Беловым из Челябинска подарили вторую за полгода машину – минивэн Mitsbishi.

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