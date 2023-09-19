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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:20

Записки военкора и рассекреченные архивы: «Комсомолка» покажет книжные новинки и бестселлеры на #РыжемФесте

На Южно-Уральской книжной ярмарке откроется стенд медиагруппы «Комсомольская правда»
Павел ПОНОМАРЕНКО
На книжной ярмарке будут представлены несколько десятков изданий от «Комсомолки».

На книжной ярмарке будут представлены несколько десятков изданий от «Комсомолки».

Фото: КП-Челябинск

22-24 сентября в челябинском Центре международной торговли (пр. Ленина, 35) пройдет главное событие года для любителей книг и чтения — Южно-Уральская книжная ярмарка и литературный форум #РыжийФест. По традиции, свои новинки на ярмарке представляет издательский дом «Комсомольская правда».

В этом сезоне гости ярмарки смогут познакомиться со сборником очерков военного корреспондента КП Дмитрия Стешина «Священная военная операция» и воспоминаниями американского журналиста Скотта Риттера «Гонка разоружения» о работе в СССР в годы Перестройки. Будет также представлен обширный ассортимент исторических сборников: «Тайные войны СССР», «Сталин: главные документы», «В.Ч.К.», «СМЕРШ: 1943-1946», «Тайна смерти Гитлера».

Кроме того, челябинцам представят книгу-альбом «Первопроходцы Дальнего Востока» — богато иллюстрированное повествование о покорении и освоении огромного края со времен Ермака и Ерофея Хабарова до советских геологических экспедиций. По традиции, на стенде будет представлены детская литература, кулинарные сборники, книги для мам и календари на следующий год.

В этом году гостям ЮУКЯ и форума #РыжийФест организаторы приготовили порядка сотни различных мероприятий: встречи с известными писателями и представителями издательств, круглые столы, мастер-классы и большую программу для маленьких читателей.

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