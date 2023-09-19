Челябинцы смогут пообщаться с писателем Алексеем Ивановым и режиссером: «Смешариков» Джангиром Сулеймановым

За три дня в рамках форума состоится более 100 встреч
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске с 22 по 24 сентября будет проходить форум «#РыжийФест», одновременно состоится Южно-Уральская книжная ярмарка.
На форуме ждут множество известных персон. За три дня в челябинском Центре международной торговли состоится более 100 встреч, презентаций, игр и других мероприятий.
Один из самых известных писателей в современной России Алексей Иванов встретится с челябинцами в 19:00 22 сентября. Он ответит на целую сотню вопросов и расскажет про новую книгу «Бронепароходы».
Еще одна встреча с Алексеем Ивановым состоится на следующий день. Она пройдет уже не в Центре международной торговли, а в кинотеатре «Победа».
На «#РыжийФест» приедет российский режиссер «Смешариков» и «Фиксиков» Джангир Сулейманов.
— Будем говорить о том, как научиться красиво и грамотно объединять текст, образ и музыку при создании кино, — рассказал о планах режиссер
Круглый стол с участием Джангира Сулейманова намечен на 19:00 22 сентября. А на следующий день в 17:00 режиссер расскажет челябинцам о том, как сейчас делают мультфильмы.
23 сентября главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов прочитает лекцию «БулоШная, носоЦки, чЫтыре: приключения Ч в русском языке».
— В городе на букву Ч поговорим о букве Ч, узнаем несколько интересных фактов о русском языке, — рассказал Владимир Пахомов. — Когда вместо «конечно» мы начнем говорить «конечно», где обитает не заяц, а «заяч», кто и зачем предлагал писать «чя-щя» с буквой Я.
23 сентября состоится встреча с еще одним известным писателем, фантастом Евгением Гаглоевым. На фестивале в Челябинске автор презентует свою новую книгу «Чернокнижец» и поучаствует в круглом столе «Наш ответ Marvel: прошлое, настоящее и будущее российских комиксов».
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