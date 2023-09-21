В Челябинской области ГИБДД остановила прием граждан из-за технического сбоя

В РЭО не могут принимать документы из-за проблем с программой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области с утра 20 сентября не работают регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, прием граждан приостановили из-за сбоя программного обеспечения.

После того, как неполадки устранят, работа с обращениями возобновится. Но точный срок заранее назвать нельзя.

— Приносим свои извинения, — добавили в УГИБДД,

Напомним, РЭО ГИБДД уже не впервые испытывают трудности из-за технического сбоя. Отдел на улице Харлова в Челябинске боролся с неполадками в январе нынешнего года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.