Спасли врачи: в Челябинской области сын напал на отца с ножкой от стола и топором

Врачи не дали отцу погибнуть от ударов по голове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пласте сын попытался убить собственного отца. Мужчину теперь будут судить за покушение на убийство, не доведенное до конца по не зависящим от преступника обстоятельствам.

По версии следствия, сын и отец сильно поссорились. Ночью 17 сентября движимый злобой сын вооружился тем, что попало под руку, — топором и деревянной ножкой от сломанного стола. Он подкрался к лежавшему на диване отцу, единожды ударил того топором, а потом принялся колотить по голове ножкой от стола.

— Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, мужчине удалось выжить, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Травмы, полученные отцом, классифицировали как тяжкий вред здоровью. Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу.

Ранее житель Челябинска с топором напал на пенсионерку, чтобы отобрать у нее палки для скандинавской ходьбы.

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