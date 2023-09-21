В Челябинской области ГИБДД возобновила прием граждан после технического сбоя

Южноуральцы снова могут оформлять документы на автомобили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД в Челябинской области после 13:00 21 сентября возобновили работу. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

— Технический сбой устранен, системы работают в штатном режиме, — уточнили в ГИБДД.

Напомним, из-за проблем с программным обеспечением РЭО не принимали граждан с утра 21 сентября.

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