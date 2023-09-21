В мэрии Челябинска объяснили, из-за чего возникла нехватка автобусов в Чурилово

Фото: администрация Челябинска

Жители челябинского микрорайона Чурилово столкнулись с проблемами из-за поломок автобусов. Об этом сообщили в мэрии города, после жалоб пассажиров и проверки общественно транспорта.

Ранее жители Чурилово сообщили, что не могут дождаться автобусов №2 и №34 на остановках, а когда автобусы наконец приходят, салоны оказываются переполнены.

— В связи с поломкой двух автобусов, на маршрутах отмечены временные нарушения графиков, — заявили в городской администрации.

В мэрии подсчитали, что сейчас маршрут №2 обслуживают 28 машин, интервал между ними составляет от 5 до 10 минут (чаще автобусы курсируют в часы пик). На маршрут №34 выходят 24 автобуса, интервал между ними утром и вечером составляет 6 минут, а днем — от 10 до 15 минут.

Напомним, в Магнитогорске открыли новый автобусный маршрут, но нормально обслуживать его не получилось. Автобусы, которые после многочисленных требований жителей купили в городе, оказались дефективными.

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