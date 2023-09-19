Автобусы купили, но они простаивают в гараже: магнитогорцы не могут дождаться общественный транспорт на остановках

На улицы выходят не все автобусы. Фото: администрация Магнитогорска

Мэрия Магнитогорска обнаружила дефекты в недавно купленных автобусах.

Автобусный маршрут №16 появился в городе минувшим летом. До того к услугам магнитогорцев были только трамваи и маршрутки, люди жаловались на нехватку транспорта. За поддержкой обратились к губернатору Алексею Текслеру. После этого в Магнитогорске решили все же приобрести автобусы, пусть и для обслуживания отдельных маршрутов. Однако и тут возникла проблема. Горожане подолгу стоят на остановках, а потом едут в переполненных салонах. Все из-за того, что на линию выходит недостаточно машин.

— В ходе эксплуатации в работе транспорта были обнаружены дефекты, — объяснили в администрации Магнитогорска. — Из-за этого часть автобусов была снята с маршрута и простаивает в гараже.

Во всех трудностях в мэрии винят подрядчика, который продал городу автобусы с некачественными запчастями, а потом не стал выполнять гарантийную работу и чинить машины.

— В адрес поставщика направлена претензия о выплате штрафа в размере 910 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств, — заявили в мэрии.

В случае, если уладить отношения с подрядчиком не удастся, в администрации намерены добиваться ремонта автобусов через суд. Пока машины не починят, магнитогорцам придется подолгу стоять на остановках.

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