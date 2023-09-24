Это я удачно зашел: книжными новинками 2023 года можно обзавестись на стенде «Комсомолки» на «Рыжем фесте»

«Комсомолка» привезла на ярмарку множество книг для детей и родителей, кулинарные сборники и другие бестселлеры Фото: Егор ИВЛЕВ

22-24 сентября в челябинском Центре международной торговли (пр. Ленина, 35) проходит главное событие года для любителей книг и чтения — Южно-Уральская книжная ярмарка и литературный форум #РыжийФест. По традиции, свои новинки на ярмарке представляет издательский дом «Комсомольская правда».

В этом сезоне гости ярмарки могут познакомиться со сборником очерков военного корреспондента КП Дмитрия Стешина «Священная военная операция» и воспоминаниями американского журналиста Скотта Риттера «Гонка разоружения» о работе в СССР в годы Перестройки. Также представлен обширный ассортимент исторических сборников: «Тайные войны СССР», «Сталин: главные документы», «В.Ч.К.», «СМЕРШ: 1943-1946», «Тайна смерти Гитлера».

Кроме того, челябинцам представили книгу-альбом «Первопроходцы Дальнего Востока» — богато иллюстрированное повествование о покорении и освоении огромного края со времен Ермака и Ерофея Хабарова до советских геологических экспедиций. По традиции, на стенде представлены детская литература, кулинарные сборники, книги для мам и календари на следующий год.

В этом году гостям ЮУКЯ и форума #РыжийФест организаторы приготовили порядка сотни различных мероприятий: встречи с известными писателями и представителями издательств, круглые столы, мастер-классы и большую программу для маленьких читателей.

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