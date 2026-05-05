«Буду ездить до последнего вздоха»: челябинская бабушка Байрамбике увезет в зону СВО гуманитарку от солдатских матерей

Фото: Ирина Саенко, «Союз женщин России»

Самый возрастной волонтер Челябинской области 87-летняя Байрамбике Хамитова снова собирается в зону специальной военной операции. Вместе с матерями погибших бойцов она собрала гуманитарный груз, а дети написали солдатам трогательные письма. Все это передали на памятной встрече, которая прошла в Кунашаке.

Женщина приехала со сломанной рукой: в прошлую поездку в Запорожскую область ее настиг вражеский дрон. Но это не остановило Байрамбике Тагировну и она вновь собирается «за ленточку».

В рамках мероприятия «бабушка-одуванчик», так ее ласково называют бойцы, вместе с восемью матерями, потерявшими сыновей, посетила Кунашакский музей. Затем для участниц организовали поминальный обед: за молитвой вспоминали погибших и тех, кто сегодня находится на передовой. К встрече присоединились и юнармейцы. Они передали женщинам письма и открытки для бойцов.

Кульминацией мероприятия стало чествование Байрамбике Хамитовой. Со сцены в ее адрес прозвучали слова благодарности за помощь фронту. После этого сама волонтер произнесла речь перед собравшимися.

Женщина давно стала символом народной поддержки армии. Она возит на передовую все: от домашних гостинцев до техники. Бойцы встречают ее с огромной теплотой. Перелом руки, полученный при атаке дрона, не заставил отказаться от поездок. По ее словам, она перед смертью сына пообещала ему, что будет помогать. Раз дала обещание, то будет ездить до последнего.

— Мы когда попали в аварию, прицеп у нас вдребезги, машина тоже. На данный момент с опаской дают транспорт. Сейчас фуру нанимаю, «Газели» нанимаю. И езжу. Ездила, езжу и буду ездить до последнего вздоха, — рассказала волонтер.

Сегодня она стала символом народной поддержки армии. Очередная поездка уже не за горами — груз, собранный совместно с матерями погибших бойцов, готов к отправке. Кстати, в прошлом году вместе с бабушкой к бойцам отправился и корреспондент КП-Челябинск. Читайте о поездке по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.