Строительство метротрама в Челябинске продолжится по графику, несмотря на штраф

Суд не стал останавливать строительство метротрамвайной линии Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Компания «Моспроект-3», подрядчик по строительству челябинского метротрама, заявила, что продолжит работу в штатном режиме, несмотря на административный штраф и замечание Ростехнадзора.

Ранее стало известно, что суд обязал «Моспроект-3» выплатить 300 тыс. рублей за нарушение обязательных требований в области строительства.

Причиной такой меры стали нарушения, обнаруженные при проверке Ростехнадзором. «Моспроекту-3» удалось исправить два из трех недочетов. Последний связан с оформлением акта освидетельствования скрытых работ. Чтобы исправить это нарушение, придется вносить изменения в проектную документацию. Это длительный процесс, в котором участвует не только подрядчик, но и разные уполномоченные органы. Ростехнадзор согласился дать подрядчику дополнительное время на то, чтобы исправить все необходимые бумаги.

В суде компания просила не останавливать свою работу, поскольку это может сказаться на графике сооружения первой линии метротрамвая. Арбитражный суд Челябинской области не стал приостанавливать работу метростроителей.

В пресс-службе «Моспроета-3» заявили, что стараются устранить последнее замечание Ростехнадзора. При этом строительство метротрама продолжат в штатном режиме и с соблюдением графика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.