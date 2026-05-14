Раскрывал гостайну бизнесменам: бывший начальник полиции Магнитогорска получил условный срок за разговоры на охоте

Полковник полиции Константин Козицын. Фото: УМВД по Магнитогорску

Суд поставил точку в громком деле по разглашению государственной тайны. Бывшего начальника полиции Магнитогорска Константина Козицына признали виновным.

Как сообщает источник КП-Челябинск, Козицына приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком два года. Также он не сможет занимать определенные должности ближайшие два года.

В декабре 2025 года Козицына задержали сотрудники ФСБ Челябинской области. По версии следствия, он разглашал гостайну бизнесмену, а также лоббировал его интересы, используя должностное положение.

Ранее мы рассказывали, что Константина Струкова попросили вернуть охотничье угодье, где он встречался в том числе и с Козицыным.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

