«Безопасность — в приоритете»: в Челябинской области пожарные начали проверку детских лагерей

Инспекторы МЧС России проверят все объекты на подведомственных территориях

В Челябинске стартовала комиссионная приемка учреждений детского отдыха. Одним из первых двери для инспекторов открыл лагерь «Уральская березка», расположенный в Металлургическом районе.

Чтобы получить допуск к сезону, учреждению необходимо пройти строгую проверку. Особый акцент сделан на вопросах пожарной безопасности. Поскольку лагеря относятся к местам массового скопления людей, паника и отсутствие навыков поведения в экстремальных ситуациях здесь недопустимы.

Напомним, в городе заканчивается учебный год, и к приему школьников готовятся 136 лагерей с дневным пребыванием, где отдохнут 24,5 тыс. детей.

Сотрудники МЧС России проверили исправность систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, источники противопожарного водоснабжения, а также состояние путей эвакуации. Для этого загородного учреждения, граничащего с лесом, критически важной оказалась и прокладка минерализованных полос. Помимо технического осмотра, в ходе визита прошли инструктажи с руководителями, преподавательским и обслуживающим персоналом.

– Мы традиционно уделяем этому направлению самое пристальное внимание. Безопасность подрастающего поколения должна быть в приоритете, поэтому и руководству лагерей так важно подойти к решению всех вопросов с максимальной ответственностью, – подчеркнули специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску.

В ведомстве отметили, что инспекторы проверят все объекты на подведомственных территориях. Ход приемки взят на контроль Главным управлением МЧС России по Челябинской области.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

