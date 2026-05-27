Челябинская гордума утвердила правила эвакуации самокатов с улиц

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Депутаты Челябинской городской думы приняли новые правила, касающиеся самокатов: более подробно прописали нормы об эвакуации брошенного где попало транспорта на штрафстоянку.
— Мы продолжаем практику ограничения присутствия этих самокатов там, где они мешают жителям Челябинска: на пешеходных тротуарах, там, где это создает препятствие вывозу мусора, — рассказал председатель Гордумы Сергей Буяков.
Напомним, в Челябинске для самокатов отвели специальные парковочные места. А часть общественных территорий для двухколесного транспорта под запретом. Например, нельзя кататься по площади Революции и бульвару возле ЮурГУ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.