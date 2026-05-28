Челябинский «Медиафест» собрал свыше 300 журналистов из девяти регионов РФ

На «Медиафесте» выступил губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В Челябинской области, в санатории «Утес», стартовал XXVII «Медиафест-2026». Форум собрал около трехсот представителей медиасообщества из Москвы, Свердловской, Курганской, Омской, Воронежской областей, Красноярского и Алтайского краев, ДНР и Дагестана, а также из Казахстана.

Программа фестиваля обещает быть плотной и разнообразной. Пленарные дискуссии посвящены Году единства народов России и вопросам освещения событий СВО. В качестве приглашенных спикеров выступят Дмитрий Михайлин, Юрий Васильев, Илья Лочканов, Александр Смол и Виктор Леванов. Гостей ждут практические мастер-классы по работе в соцсетях, творческие конкурсы. Работает на «Медиафесте» и команда челябинского филиала «Комсомольской правды».

