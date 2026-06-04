«Это просто фантастика»: челябинцы поделились видео с двойной радугой после дождя над озером

Фото: читатель КП-Челябинск.

Жительница Челябинска сняла на видео двойную радугу. Она появилась после дождя над озером Смолино в поселке Береговой. Необычное оптическое явление можно было наблюдать всего несколько минут. Записью девушка поделилась с редакцией:

– Вы посмотрите, какая красота! Радуга над озером! Я такого никогда не видела, сколько здесь живу – это просто фантастика!

Двойная радуга появилась над озером после дождя Видео: читатель КП-Челябинск.

Обычно люди видят только одну радугу. Но в этот раз повезло — в небе появились сразу две. Нижняя — яркая, а верхняя — бледнее, и цвета в ней идут в обратном порядке. Все дело в том, что солнечные лучи не один раз отражаются внутри дождевых капель, а два. Так и возникает вторая дуга. Ученые говорят, что бывает и третья радуга — после трех отражений, но это еще большая редкость.

Напомним, по данным синоптиков, в Челябинской области 4 июня ожидается ухудшение погоды. Прогнозируется облачная погода с дождями, местами сильными и очень сильными ливнями. Специалисты РСЧС просят жителей региона быть осторожными. Во время грозы не стоять под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

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