В Челябинской области СК возбудил дело после гибели девятилетнего мальчика

Фото: СУ СК по Челябинской области

В СУ Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели девятилетнего мальчика. Ребенок утонул в реке Нязе в Нязепетровске.

Накануне вечером школьник отправился кататься на велосипеде. Домой он не вернулся, на звонки не отвечал. Мать попросила помощи у полицейских.

Через некоторое время велосипед мальчика нашли на берегу реки. Уже ночью тело ребенка обнаружили в воде.

— Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся, — сообщили в региональном СУ СК.

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