Летние ремонтные кампании осложняют вывоз отходов

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В регионе стартовал сезон работ по ремонту теплотрасс и благоустройству территорий. Однако отсутствие координации между подрядчиками и коммунальными службами привело к участившимся сбоям вывоза отходов. В Центре коммунального сервиса сообщили, что, начиная с 1 мая мусоровозы не смогли подъехать к контейнерным площадкам порядка 600 раз.

Ремонтные работы и отсутствие схем объезда препятствуют выполнению рейсов по вывозу ТКО. Это ведет к накоплению отходов на контейнерных площадках. Главная проблема – органы местного самоуправления и ответственные службы не предупреждают регоператора о начале и окончании работ, что делает невозможным оперативное изменение маршрутов.

- Каждый такой случай ведет к переполнению контейнеров и жалобам жителей. Мы не можем вывезти мусор из-за того, что проезд перекопан или перекрыт. При этом ни управляющая компания, ни администрация не сообщают нам об этом. В итоге машина едет по маршруту, упирается в тупик, разворачивается и уезжает. Производительность ощутимо падает, – отметил заместитель директора по производству ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Петров.

Чтобы исправить ситуацию и избежать дальнейшего роста сбоев, Центр коммунального сервиса направил ответственным лицам письма о необходимости наладить информационный обмен. Региональный оператор просит глав муниципалитетов, управляющие и подрядные организации заблаговременно сообщать о любых работах (ремонт коммунальных сетей, благоустройство дворов, установка бордюров), которые могут затруднить или сделать невозможным подъезд спецтехники к контейнерным площадкам.

В случае необходимости управляющие компании могут самостоятельно переместить баки в другие места, заранее предупредив об этом регоператора для внесения изменений в маршрут следования мусоровозов. Еще один важный момент – в случае перемещения контейнерной площадки управляющие компании должны в обязательном порядке оповещать жителей о временном закрытии контейнерной площадки или смене места складирования мусора для того, чтобы избежать возникновения несанкционированных свалок.

Для оперативного реагирования в заявке регоператору необходимо указать:

- точный адрес контейнерной площадки;

- плановые даты начала и окончания работ;

- схему объезда (при наличии);

- временное место расположения баков (если их переносят);

- контакты (ФИО и телефон) ответственного лица для принятия решений по снятию и постановке площадки на вывоз.

Регоператор не несет ответственности за несвоевременный вывоз ТКО, если проезд к месту накопления отходов невозможен.