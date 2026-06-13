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НовостиОбщество13 июня 2026 9:25

Жителей Челябинской области напугал смерч

В Челябинской области заметили смерч
Елена КОЛЧИНА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В окрестностях Верхнеуральска заметили смерч. Темный вихрь поднялся к небу 12 июня. Как сообщают очевидцы, он встревожил южноуральцев своим грозным видом, но продержался недолго и не принес разрушений.

Для Челябинской области смерч – редкое явление, но не уникальное. Ранее в окрестностях Миасса вихрь порадовал заскучавших на пляже отдыхающих, а жителям Трехгорного пришлось напрячь фантазию, чтобы объяснить форму поднявшегося над городом торнадо.

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