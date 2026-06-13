Жителей Челябинской области напугал смерч

Фото: соцсети

В окрестностях Верхнеуральска заметили смерч. Темный вихрь поднялся к небу 12 июня. Как сообщают очевидцы, он встревожил южноуральцев своим грозным видом, но продержался недолго и не принес разрушений.

Для Челябинской области смерч – редкое явление, но не уникальное. Ранее в окрестностях Миасса вихрь порадовал заскучавших на пляже отдыхающих, а жителям Трехгорного пришлось напрячь фантазию, чтобы объяснить форму поднявшегося над городом торнадо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.