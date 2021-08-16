В Челябинской области над пляжем пронесся смерч

Отдыхающих не испугал смерч над пляжем

Над озером Лесным в окрестностях Миасса 15 августа образовался смерч. В воскресенье на пляже было много посетителей, отдыхающие успели снять природное явление на видео и опубликовать в интернете.

На кадрах роликов видно, как вихрь стоит над краем берега, поднимая и затягивая песок. В ветровую воронку попадает даже внушительных размеров предмет, судя по всему, двухместный надувной матрас. Его подхватывает и поднимает высоко над землей.

Затем смерч сходит с места и движется над озером в облаке водяной пыли, пока постепенно не рассеивается.

Большинство отдыхающих вихрь не испугал. Убежали лишь находившиеся совсем близко к нему люди. Многие продолжили греться на солнце, игнорируя происходящие. Другие вскочили со своих мест, но не торопились спасаться. Вместо этого люди подходили поближе, с интересом наблюдая за необычным явлением. Один из очевидцев нес на плечах совсем маленького ребенка, видимо, надеясь показать ему смерч во всех подробностях.

Добавим, в Челябинской области смерчи — не уникальное явление. Они случаются каждый год. Обычно вихри довольно слабые и не превращаются в сметающие все на своем пути торнадо.

В прошлом году смерч заметили в центре Челябинска, он сорвал крышу с одного из павильонов возле дворца спорта «Юность».

Годом раньше челябинцы наблюдали угольно-черный вихрь, поднявшийся над одним из городских предприятий.

А до того смерч высотой с многоэтажный дом заметили в Верхнем Уфалее.

Смотреть видеосюжет Жители Миасса показали смерч на берегу озера

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