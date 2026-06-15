В Челябинске за две недели выпало 120% месячной нормы осадков

Алексей Лошкин попросил челябинцев не мусорить. Фото: администрация Челябинска

В Челябинской области из первых 14 июньских дней 13 были дождливыми. Обильные осадки мешают дорожному ремонту и затапливают улицы.

— Количество осадков превышает уже месячную норму: за 14 дней порядка 120% месячной нормы осадков мы уже наблюдали, — рассказал мэр Алексей Лошкин. — Вчера был сильный залповый дождь. Главная причина того, что произошло подтопление, - это, безусловно, мусор, который был потоком воды просто сметен с улично-дорожной сети, с газонов, с тротуаров, на дождеприемные решетки. В результате решетки просто сработали как пробка в ванной и фактически закупорив возможность отвода воды.

Мэр уточнил, что коммунальные службы выехали на места подтоплений еще до того, как закончился дождь. После очистки решеток вода быстро ушла в ливневую канализацию.

— Хочу в очередной раз напомнить, что чистота на улице поддерживается и самими жителями главным образом. Вот в таких нестандартных условиях выпадения значительного объема осадков весь тот мусор, который мы кидаем мимо урн, смывается и вот такой эффект дает, когда дождеприемные решетки просто закупориваются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.