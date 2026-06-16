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НовостиОбщество16 июня 2026 10:13

«Сколько продуктов в утиль пойдет»: жители Белого хутора встревожены и разгневаны отключением электричества 16 июня

В челябинском микрорайоне Белый хутор 16 июня отключилось электричество
Анастасия ТРОФИМОВА
Свет отключили, чтобы провести необходимые работы после устранения аварии на сетях

Свет отключили, чтобы провести необходимые работы после устранения аварии на сетях

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители микрорайона Белый хутор в Челябинске 16 июня снова остались без электроснабжения. Это уже не первое отключение за последнюю пару суток – накануне свет (а вместе с ним и горячая вода) пропали после грозы.

В местном чате жители Белого Хутора негодуют и называют ситуацию издевательством:

— Испорчены наши продукты, — пишет челябинка. — Сколько всего в утиль пойдет.

— В квартире все засверкало, когда дали свет, как разряд молнии, — делится впечатлениями другая женщина.

— Многих дома нет, сгорит техника, — переживает еще одна жительница поселка.

Как сообщили КП-Челябинск в челябинском филиале компании «Россети Урал», новое отключение – тоже результат произошедшей ранее аварии.

— Накануне энергетики челябинского филиала «Россети Урал» устранили локальное технологическое нарушение в сети 10 кВ, вызванное повреждением кабельно-воздушной линии электропередачи вследствие прохождения грозового фронта по территории Сосновского округа Челябинской области, — рассказали в «Россети Урал».

В ночь с 15 на 16 июня энергетики протянули 300-метровую линию электропередачи. А во вторник днем потребовалось временно остановить подачу электричества, чтобы переключить дома на нормальную систему энергоснабжения после устранения аварии.

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