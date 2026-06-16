«Сколько продуктов в утиль пойдет»: жители Белого хутора встревожены и разгневаны отключением электричества 16 июня

Свет отключили, чтобы провести необходимые работы после устранения аварии на сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители микрорайона Белый хутор в Челябинске 16 июня снова остались без электроснабжения. Это уже не первое отключение за последнюю пару суток – накануне свет (а вместе с ним и горячая вода) пропали после грозы.

В местном чате жители Белого Хутора негодуют и называют ситуацию издевательством:

— Испорчены наши продукты, — пишет челябинка. — Сколько всего в утиль пойдет.

— В квартире все засверкало, когда дали свет, как разряд молнии, — делится впечатлениями другая женщина.

— Многих дома нет, сгорит техника, — переживает еще одна жительница поселка.

Как сообщили КП-Челябинск в челябинском филиале компании «Россети Урал», новое отключение – тоже результат произошедшей ранее аварии.

— Накануне энергетики челябинского филиала «Россети Урал» устранили локальное технологическое нарушение в сети 10 кВ, вызванное повреждением кабельно-воздушной линии электропередачи вследствие прохождения грозового фронта по территории Сосновского округа Челябинской области, — рассказали в «Россети Урал».

В ночь с 15 на 16 июня энергетики протянули 300-метровую линию электропередачи. А во вторник днем потребовалось временно остановить подачу электричества, чтобы переключить дома на нормальную систему энергоснабжения после устранения аварии.

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