Спасти 70 кошек: новое котокафе в Челябинске поможет животным, оставшимся без хозяйки

Фото: Ради Натальи. Забота о её кошках/Вк.

В Челябинске готовится масштабная акция по пристройству бездомных кошек. В новом котокафе «КотоФеи», которое откроется на проспекте Победы, 315, волонтеры планируют найти дом для 70 животных. Эти кошки раньше жили в частном приюте местного адвоката Натальи Леонтьевой, которая в конце прошлого месяца попала в реанимацию. Теперь заботу о них взяли другие зоозащитники. Первыми в кафе переедут кошки Хэппи, Ника, Валя, Зося и кот Солнышко — они уже проходят карантин на передержке. Об этом сообщают журналисты Hornews.com.

Организаторы подошли к вопросу ответственно. Волонтер Юлия Остапенко, которая руководит новым проектом, подчеркнула, что животных не отдадут первому встречному. Потенциальные хозяева должны будут дважды посетить котокафе, пообщаться с кошкой и пройти собеседование по телефону. Также заключается договор, составленный с юристом, где прописаны все условия содержания питомца. После передачи кошки волонтеры планируют интересоваться ее дальнейшей судьбой.

В котокафе постоянно будут жить 12–14 кошек, и часть мест специально зарезервируют для подопечных из приюта Натальи. Сейчас зооволонтеры ждут результаты анализов первых животных, чтобы убедиться в их здоровье. Торжественное открытие заведения запланировано на 20 июня, и организаторы надеются, что к этому моменту несколько пушистых постояльцев уже обретут новые дома.

Ранее волонтеры создали группу «Ради Натали» в соцсетях, где размещают информацию о кошках женщины и стараются найти им дом. Челябинцы рассказали «Комсомолке», что очень нуждаются в помощи неравнодушных людей. Каждый день в сети необходимо публиковать свежие посты о животных — так о питомцах могут узнать потенциальные хозяева. Все кошки молодые. Их возраст не превышает пяти лет, а большинству — всего два-три года. Это значит, что у каждого животного может быть долгая и счастливая жизнь в новом доме.

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