«Если вы забыли, кто вы, поможем вспомнить»: рассеянным челябинцам помогают вернуть забытые в трамваях сокровища

Коллекция забытых в трамвае паспортов. Фото: «ЧелябГЭТ»

Челябинцы то и дело оставляют в трамваях ценные вещи: теряют ювелирные украшения, забывают сумки, зонты, одежду и документы. Но в бюро находок «ЧелябГЭТ» помогают горожанам вернуть свои вещи.

Онлайн-галерея найденных в вагонах предметов все время обновляется, а сотрудники бюро не жалеют красноречия, описывая находки.

— В Бюро находок теперь можно основать небольшое государство - нашлись сразу 4 паспорта, — говорится к подписи под фото удостоверений. — Если вы вдруг почувствовали, что забыли, кто вы, поможем вам все вспомнить!

Объявление о поиске хозяев потерянных колец сообщает о «розыске двух пальцев».

Коллекция школьных сумок с весны ждет своих легкомысленных хозяев.

— Кажется, ученики объявили досрочные каникулы и массово сбегают из трамваев, бросая свои рюкзаки! Внутри потеряшек — не только учебники и тетради с двойками, но и великие тайны, — сообщают в бюро.

Как поступить, если вы забыли в транспорте ключи от дома, телефон или еще что-нибудь нужное? Рассказываем об алгоритме действий во всех подробностях.

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