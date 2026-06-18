Первым замминистра ЖКХ Челябинской области стал Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов прежде работал в челябинском УКСе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области стал Андрей Кузнецов. Постановление о его назначении подписал губернатор Алексей Текслер.

В документе сказано, что чиновнику на новой должности устанавливают испытательный срок в три месяца.

Ранее Андрей Кузнецов возглавлял челябинское Управление капитального строительства.

Напомним, в Челябинской области разделят полномочия губернатора и председателя правительства.

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