СК проводит проверку о покушении на убийство после поджога квартиры в Челябинске

Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи начали проверку по статье о покушении на убийство после того, как телефонные мошенники довели местную жительницу до поджога собственной квартиры в Челябинске.

Напомним, все произошло 18 июня. В СУ СК России по Челябинской области рассказали, что челябинка сначала перевела аферистам около 40 тысяч рублей, а после этого неизвестный, представляясь «куратором» продолжил общение с ней по видеосвязи. По версии следствия, мошенник убедил женщину устроить пожар в квартире под предлогом получения страховой выплаты. За действиями напуганной и обманутой челябинки он наблюдал в прямом эфире. Жуткое видео появилось в чате одного из домов.

На кадрах видно, что во время поджога «куратор» по видеосвязи спокойно инструктировал женщину, убеждая ее не останавливаться.

– Ложите, ложите, не бойтесь, все фиксируется. Подложите еще, – говорил он, уверяя, что нужно выждать регламент и пять минут.

Когда огонь уже начал распространяться по постели и комнате, женщина сначала растерялась и попыталась осознать происходящее. Однако собеседник продолжал настаивать, чтобы она оставалась в помещении и ждала дальше. Лишь когда пламя усилилось, женщина пришла в себя и выбежала из квартиры. Вместе с ней из многоэтажки эвакуировались и соседи.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области сообщили, что начата проверка.

– Следственный отдел по Курчатовскому району организовал доследственную проверку по признакам покушения на убийство. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и круг причастных лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас решается вопрос о передаче дела в следственный комитет.

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