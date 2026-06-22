«Здесь можно по-настоящему отдохнуть»: Николай Цискаридзе поделился впечатлениями от Челябинска

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Народный артист России Николай Цискаридзе принял участие в мероприятиях в рамках фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» в театре оперы и балета имени М. И. Глинки. Главным событием стал выпускной спектакль Академии русского балета имени А. В. Вагановой, ректором которой он является. В разговоре с журналистами он поделился впечатлениями от Челябинска и Южного Урала в целом. По словам артиста, его приятно удивили темпы развития региона.

— Регион так сильно развивается, перестраивается, переделывается. Безумно интересно смотреть на производство, тем более на те сферы, от которых ты далек по своей профессиональной деятельности, — отметил Цискаридзе.

Особое внимание он обратил на промышленность. Артист признался, что был впечатлен возможностями отечественных предприятий.

— Когда начались сложности, то нас все пугали что никогда больше у нас не будет «Сапсана», потому что из нашей страны ушли производители. А тут ты стоишь на заводе, где все это, оказывается, производится, и понимаешь, что все возможности есть. Кого-то это не устраивает, но их план не вышел.

Цискаридзе также отметил туристический потенциал Южного Урала. По его словам, регион предлагает множество вариантов для отдыха внутри страны.

— Конец июня — хочется только в отпуск. И потому, когда попадаешь в какое-то место, где люди отдыхают, где ты понимаешь, что можно расслабиться, это, конечно, еще больше приятно. Здесь, на Южном Урале, есть огромное количество мест, где действительно люди могут получить большое удовольствие, если у них есть время и желание не уезжать куда-то, а отдохнуть в России.

По словам артиста, поездки по стране каждый раз подтверждают ее масштаб и разнообразие. Отвечая на вопрос о возможных будущих визитах в Челябинск, Цискаридзе отметил, что многое зависит не только от его желания, но и от организационных возможностей, ведь большое искусство не может существовать без поддержки:

— Любое большое искусство, что опера, что балет, что классическая музыка, не бывает без дотации государства, не может существовать без этого. В Челябинске уже сформирована культурная традиция, заложенная еще в советское время. У вас в городе любят и балеты, и классическую музыку. Это прекрасно. Поэтому если позовут еще раз - обязательно приедем.

Накануне артист встретился с поклонниками, порассуждал о культуре и воспитании детей, подчеркнув, что основы культуры формируются далеко не только в театре. Кроме того, Николая Цискаридзе ждала насыщенная программа: он посетил ряд объектов и принял участие в церемонии закладки иконы в храме.

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