Штраф в 28 миллионов рублей: челябинского банкира осудили за взятку

Фото: кадр видео Следственного комитета Челябинской области

Пять лет колонии строгого режима, штраф в 28 миллионов рублей и конфискация имущества. Такой приговор Центральный районный суд Челябинска вынес бывшему исполнительному директору – начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами одного из банков с государственным участием Роману Лихопуду. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, с марта 2023 года по январь 2025-го Лихопуд получил от представителя коммерческой структуры 20 миллионов рублей за содействие в финансировании компании, которая рассчитывала получить невозобновляемую кредитную линию для строительства гостиничного комплекса в регионе. Преступление выявили при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ.

Напомним, ранее сообщалось, что речь идет о кредитной линии на сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиницы на берегу озера Увильды. Тогда суд наложил арест на имущество одного из фигурантов дела.

Помимо пяти лет колонии строгого режима, Роману Лихопуду назначили штраф в размере 28 миллионов рублей, конфискацию имущества на сумму 14 миллионов рублей и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

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