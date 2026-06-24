Прокуратура проверит чиновников в Челябинской области из-за рухнувшего купола

Фото: настоятель храма отец Игорь/vk.com

После обрушения купола церкви в селе Большой Куяш прокуратура организовала проверку. ЧП произошло в ночь на 23 июня. Из-за урагана на малом приделе оказался разрушен малый купол с крестом, повредило также кованное ограждение.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы - памятник архитектуры федерального значения, его возвели в начале ХIХ века. Прокуратура Кунашакского района проверит действия и бездействие должностных лиц в части исполнения закона об объектах культурного наследия.

- Будут установлены причины произошедшего и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - добавили в прокуратуре.

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