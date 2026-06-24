Суд отменил лишение прав Евгения Тефтелева за ДТП в Магнитогорске

Евгений Тефтелев, 2020 г. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский областной суд отменил решение о лишении водительских прав экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. По итогам апелляции, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в Магнитогорск.

Евгения Тефтелева лишили прав в апреле этого года, причиной стало массовое ДТП с участием бывшего мэра, которое произошло в августе 2025 года в Магнитогорске. Сообщалось, что Тефтелев на BMW X5 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами, а затем въехал в столб ЛЭП. В результате аварии водители иномарок и один из пассажиров получили травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.