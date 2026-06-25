После обрушения дороги на Российской в Челябинске прокуратура проводит проверку

Провал появился накануне вечером. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

После обрушения дороги на улице Российской в Челябинске прокуратура Советского района организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– По предварительным данным обрушение произошло вследствие аварии на канализационном коллекторе, – назвали причину в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сейчас сотрудники прокуратуры координируют работу коммунальных служб и подрядчика, который обслуживает этот участок.

По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. А устранение нарушений поставят на контроль.

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