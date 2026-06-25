Эх, молодость! Восемь пар поженятся прямо на «МолФесте»

Регистрация пройдет на главной сцене Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинские молодожены выбирают не только красивые даты, но и яркие события. В субботу, 27 июня, на главной сцене «Молфеста», приуроченного ко Дню молодежи, поженятся восемь пар. Торжественная регистрация пройдет в 14:00 на главной сцене фестиваля на площади Революции.

День молодежи в этом году будут отмечать очень масштабно, ярко и разнообразно. Завершится празднование Дня молодежи зажигательными выступлениями звезд. В этом году хэдлайнерами станут The Hatters и «Казаки делают хиты». Программа фестиваля.

Настоящий свадебный бум устроят южноуральцы в эту пятницу — 26.06.2026. Этот день выбрали около 800 пар. Для региона это абсолютный рекорд.

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