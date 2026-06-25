Экс-мэру Троицка смягчили приговор за взятку беговой дорожкой: ее дали для ускорения выдачи разрешений

Александр Виноградов находится под стражей с декабря 2023 года Фото: Егор ПОБЕРЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

С 14 до 10,5 лет колонии строгого режима: облсуд в ходе апелляции смягчил приговор экс-мэру Троицка Александру Виноградову. А еще уменьшил размер штрафа с 9 до 7 млн рублей. Приговор вступил в силу.

Напомним, бывшего мэра Троицка впервые задержали в 2021 году по подозрению в незаконной передаче котельных от одной фирмы другой. В 2023 году суд признал Виноградова невиновным. Оправдательный приговор позже был отменен, новое разбирательство завершилось в его пользу, однако с третьей попытки его все-таки признали виновным и приговорили к штрафу.

Вскоре Александра Виноградова снова задержали. На этот раз его заподозрил в получении взятки беговой дорожкой 126 тысяч рублей от владельца сети магазинов «Копеечка». Символично, что тренажер должен был ускорить выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию нежилых зданий. В ходе расследования дела вылезло еще пять эпизодов о взятках деньгами. Общая сумма — 763 тысячи рублей. Осенью 2024 года Александр Виноградов покинул пост главы города в связи с истечением полномочий, через полгода его уголовное дело ушло в суд.

В мае 2025-го Центральный райсуд Челябинска приговорил его однофамильца — предпринимателя из Троицка Дмитрия Виноградова за дачу взятки к 2,5 годам лишения свободы условно.

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