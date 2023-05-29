Мэра Троицка Александра Виноградова оправдали по делу о превышении должностных полномочий

Александр Виноградов. Фото: администрация Троицка

Троицкий городской суд Челябинской области в понедельник, 29 мая, вынес оправдательный приговор мэру Александру Виноградову. Градоначальник был признан невиновным по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Pchela.news со ссылкой на пресс-службу суда.

— Александру Виноградову вынесен оправдательный приговор, — уточнили изданию в суде.

По версии следствия, мэр Троицка, превысив должностные полномочия, передал имущество теплоснабжающей организации ЗАО «Теплосервис» в аренду другой компании. В свою очередь это повлекло причинение ущерба «Теплосервису» в размере девяти миллионов рублей.

Напомним, Александра Виноградова задержали в марте 2021 года. Сначала его отправили в СИЗО, но потом меру пресечения изменили на домашний арест. В мае того же года Виноградова выпустили под залог в полмиллиона рублей. В администрации города в то время заявляли, что обвинение надуманное, а мэр действовал «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию».

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