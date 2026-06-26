Рассадник автоподставщиков накрыли в Челябинске

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35 аферистов обманули страховщиков на 9 миллионов рублей. Они оформляли машины на подставных лиц, инсценировали аварии, а потом без стыда и совести обращались за выплатами. Не трудно догадаться, что бремя вины ложилось на владельцев недорогих «ласточек».

- Схема, конечно, стара как мир. Но, несмотря на старательную скрытность, мошенников все-таки задержали. Убытки понесли как минимум три компании. И страховщикам, и автомобилистам стоит быть внимательнее, – комментируют авторы канала «Челябушка» в МАКС.