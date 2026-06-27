В Челябинске сняли на видео слив красно-коричневой жидкости в реку Миасс

Воду сливали в районе торгового центра Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В социальных сетях появилось видео, как со стороны торгового центра в реку Миасс стекает жидкость красно-коричневого цвета. Этот факт подтвердили специалисты Центра экологического мониторинга Челябинской области.

Материалы были переданы в Росприроднадзор, поскольку река Миасс относится к объектам федерального надзора. Сейчас сброса сточных вод в этом месте не происходит.

Кадр с видео из телеграм-канала «Челябинск главный. Новости раньше всех»

Накануне мы показывали технику, которая вышла на реку Миасс для чистки воды. В этом сезоне работают несколько самоходных многофункциональных машин «Портум» и новое оборудование «Водогор». Работы много: за три дня трава вырастает на 20 сантиметров. Но результаты работы прошлых годов уже видны.

— Три-четыре года назад у нас даже моторная лодка не могла пройти по Миассу, так как через пять метров забивался водорослями винт. А сейчас люди катаются на катамаранах, — прокомментировал начальник Центра экологического мониторинга Владислав Коробкин.

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