Результат большой работы с индустриальными партнерами: в межуниверситетском кампусе откроют 40 научных лабораторий

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В межуверситестком кампусе «Южный Урал» откроют около 40 уникальных лабораторий, где будут проводиться научные исследования и разработки по актуальным для Челябинской области направлениям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области по итогам заседания Совета ректоров региона.

— Видим, как заинтересован регион в том, чтобы все получилось. Лаборатории, которые появятся в кампусе, — это результат большой работы, которую проводит регион вместе с индустриальными партнерами. Этот симбиоз абсолютно важен для успешного развития науки и высшего образования, — подчеркнул замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Напомним, в кампусе уже построены и заселены две первые гостиницы. На подходе — еще шесть. Полным ходом строительство учебно-научного комплекса и многофункционального центра. На завершение этих объектов регион дополнительно получит из федерального бюджета 7,9 млрд рублей.

— Каждый из университетов Челябинской области обладает уникальными компетенциями, сильной научной школой и кадровым потенциалом. Сейчас важно лучше координировать работу вузов, объединять усилия для достижения общих целей, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На заседании утвердили новую концепцию Совета ректоров, который должен стать не просто дискуссионной площадкой, а инструментом для принятия важных решений.

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