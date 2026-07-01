Правительство Челябинской области опубликовало видеоинструкцию о действиях при беспилотной опасности

Фото: скриншот видео пресс-служба правительства Челябинской области.

Власти Челябинской области совместно с оперативными службами записали ролик с рекомендациями для жителей на случай возникновения беспилотной угрозы. Над созданием материалов работали представители управлений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по региону. В видео детально разобраны алгоритмы поведения при обнаружении БПЛА или объявления беспилотной опасности.

Как поясняется в ролике, оперативная информация и официальные инструкции размещаются исключительно на проверенных интернет-площадках правительства области. При нахождении упавшего беспилотника или фрагментов устройства категорически запрещается приближаться к объекту. Следует немедленно покинуть зону возможной опасности и вызвать экстренные службы по единому номеру 112.

Особое внимание в инструкции уделено информационной безопасности: публикация снимков и видеозаписей с места происшествия, а также кадров работы средств ПВО в интернете строго запрещена. Подобные действия могут нанести серьезный вред.

Утром 1 июля 2026 года в регионе объявлялся режим беспилотной опасности. Собрали все, что известно на данный момент о беспилотной опасности в Челябинской области в специальной статье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.