«Наукой доказано – мужчины меньше помнят»: кто и как изучает родословную в Челябинской области

Информацию о родных можно найти даже по фото. Эти фотографии из архива летчика Виктора Зарогатского. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Все больше южноуральцев интересуются историей своей семьи. Об этом рассказал заместитель директора объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин. По его словам, за последние 25 лет значительно увеличилось количество людей, которые изучают свою родословную.

Николай Антипин попал в Южно-Уральскую Ассоциацию генеалогов-любителей в 2001 году, когда еще был школьником. Тогда там в основном были пожилые люди в возрасте 70-80 лет. Сейчас же все изменилось.

– У нас есть несколько центров, объединяющих любителей генеалогии – в основном это молодые люди и средних лет, преимущественно женщины. Социальная роль женщины — передавать информацию через поколение, так как доказано наукой, что мужчины меньше помнят, – рассказал Николай Антипин журналисту ЕАН.

Но все же кое-что осталось неизменным. Большая часть этих людей – любители. То есть у них есть основная работа и вот такое необычное увлечение – изучать историю своей семьи или помогать в этом другим.

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