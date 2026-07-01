Беспилотную опасность отменили в Курганской области. Режим действовал два часа

Режим беспилотной опасности отменили в Курганской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области отменили режим беспилотной опасности в 16:16. Об этом сообщили в РСЧС региона.

Режим действовал два часа – его объявили 1 июля в 14:01. Жителей региона попросили быть осторожнее и не выходить из дома, пока его не отменят.

В Челябинской области беспилотную опасность отменили за час до этого – в 15:19.

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