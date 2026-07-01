Беспилотную опасность отменили в Курганской области. Режим действовал два часа

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Курганской области отменили режим беспилотной опасности в 16:16. Об этом сообщили в РСЧС региона.
Режим действовал два часа – его объявили 1 июля в 14:01. Жителей региона попросили быть осторожнее и не выходить из дома, пока его не отменят.
В Челябинской области беспилотную опасность отменили за час до этого – в 15:19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.