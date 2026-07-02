«Моспроект-3» заново объявил закупку для челябинского метротрама на 124,3 млн

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Генподрядчик строительства челябинского метротрама «Моспроект-3» повторно объявил закупку для строительства ветки «Север-Юг». За поставку комплектующих для запуска и ведения горнопроходческих работ тоннелепроходческим комплексом Herrenknecht S-791 готовы заплатить до 124,27 млн рублей. Заявки принимаются до 16 июля, следует из данных портала госзакупок.

Ранее такую закупку уже объявляли, но потом отменили. Вместе с ней и еще одну. Как пишет «Курс дела» со ссылкой на комментарий «Моспроект-3», причина оказалась технической — ошибки при интеграции внешних информационных платформ в системе госзакупок.

Напомним, в средине прошлого месяца сообщалось, в левом перегонном тоннеле ветки «Север-Юг» прошли 430 из 2175 метров. Правый тоннель пока протянулся на 156 из необходимых 2170 метров. Кроме того, был дан старт строительству третьего стартового котлована — он находится на улице Каслинской.

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