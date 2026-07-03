90 лет на страже дорог: Госавтоинспекция отмечает юбилей со дня основания

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Сегодня, 3 июля, Госавтоинспекция России отмечает свой 90-летний юбилей. Девять десятилетий на страже безопасности дорог — это история мужества, профессионализма и верности долгу. Служба, рожденная в 1936 году, прошла путь от первых регулировщиков до современной структуры, которая ежедневно спасает тысячи жизней. Начальник Управления Госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) поздравил коллег:

— Служба не останавливается ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом. Искренне желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья и взаимопонимания с участниками дорожного движения. Поверьте, Госавтоинспекция — это не карающий орган, а орган по организации безопасности в ваших же интересах.

Накануне, 2 июля, в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова состоялся торжественный концерт и церемония награждения сотрудников и ветеранов службы. Губернатор Алексей Текслер вручил медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени полковникам полиции в отставке Сергею Курышеву и Вячеславу Парубочему, а также благодарственные письма отличившимся инспекторам. Глава региона подчеркнул, что главная цель — снижение смертности и сохранение безопасности на дорогах.

Редакция «Комсомольской правды — Челябинск» присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам и ветеранам Госавтоинспекции крепкого здоровья, надежного семейного тыла и безопасных дорог!

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