Алексей Текслер принял участие в пленарном заседании «Расулевских чтений» в Троицке

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Троицке Челябинской области прошла XV Всероссийская научно-практическая конференции «Расулевские чтения». Мероприятие собрало представителей 23 стран и 15 регионов России.

В работе конференции приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Верховный муфтий России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

– Тема форума – «Единство традиционных ценностей народов России» – очень символична, – сказал Алексей Текслер. – Именно единство помогало нам преодолевать самые тяжелые испытания и добиваться великих побед.

Губернатор также акцентировал важность преемственности духовных традиций, напомнив о решении Верховного муфтия присвоить соборной мечети в Челябинске имя муфтия Габдрахмана Расулева.

Ключевым событием церемонии открытия стало вручение государственной награды. Алексей Текслер совместно с командиром отряда «Ахмат» Апти Алаудиновым передал семье уроженца Троицка, участника СВО Замира Мурзабаева орден Мужества, которым он был награжден посмертно.

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