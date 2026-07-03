Уйдет досрочно: глава Копейска Светлана Логанова подала в отставку

Фото: администрация Копейска

Мэр Копейска Светлана Логанова подала заявление о досрочном сложении полномочий. Вопрос об ее отставке будет рассмотрен на ближайшем заседании городского собрания депутатов. После принятия решения парламентариям также предстоит назначить временно исполняющего обязанности главы муниципалитета.

Напомним, что Светлана Логанова возглавила Копейск в июне 2024 года, сменив на этом посту Андрея Фалейчика, который впоследствии был назначен вице-губернатором Челябинской области. В феврале 2026 года он был задержан сотрудниками ФСБ по делу о коррупции и арестован по обвинению в получении взятки в период работы на посту главы города.

Тем временем 3 июля 2026 года стало известно еще об одной отставке в Челябинской области. Глава Брединского муниципального округа Николай Плохих также подал заявление об уходе. Причиной он указал состояние здоровья и возраст.

В администрации подтвердили, что 74-летний руководитель принял решение в связи с ухудшением самочувствия. После утверждения его отставки депутаты назначат исполняющего обязанности главы округа, а затем объявят конкурс на замещение должности. Николай Плохих руководил территорией с перерывами с 2001 года и был вновь поддержан депутатами в декабре 2025-го, однако теперь покидает пост окончательно.

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