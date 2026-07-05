Обвинили в госизмене: аферисты запугали женщину и забрали у нее 290 тысяч. На какую уловку она повелась

Женщина поверила мошенникам и отдала им все свои деньги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Одно смс-сообщение стоило 290 тысяч рублей женщине из Миасса. Она отдала аферистам деньги, а потом опомнилась и побежала в полицию с заявлением о хищении.

Оказалось, что недавно ей позвонила лже-сотрудница почты и сообщила о «поступившей» посылке. Чтобы ее получить, нужно было назвать код из смс. Что женщина и сделала. А следом ей позвонил еще один аферист. Он обвинил жертву в пособничестве терроризму и пригрозил уголовным делом за государственную измену.

А чтобы избежать всего этого, женщине посоветовали следовать инструкции от якобы сотрудников ведомств. Под их диктовку она перевела на сторонние счета 290 тысяч, которые накопила.

– По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Недавно в такую же ловушку попалась еще одна жительница Челябинской области. Она даже продала машину и отдала все деньги мошенникам.

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