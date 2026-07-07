Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске 7 июля 2026 года снова на улицах будут слышны сирены. Но на этот раз поводов для тревоги нет - сигнальное оповещение будет включено по плану. На территории Челябинского цинкового завода протестируют локальную систему оповещений.

Как пояснили в региональной антитерорристической комиссии, сирена прозвучит с 11:00 до 12:00 только на ЧЦЗ, проверка затронет лишь прилегающую территорию. Однако звук могут услышать и жители ближайших домов. Поэтому горожан просят не паниковать и сохранять спокойствие.

– На территории Челябинского цинкового завода с 11:00 до 12:00 будет проводиться проверка работоспособности системы оповещения. Будут включены сирены и сигнал «Внимание всем».

Напомним, 6 июля сирены в Челябинске уже звучали. В регионе вводили режим беспилотной опасности - над несколькими районами Челябинской области заметили вражеские дроны. Впрочем, БПЛА пролетели дальше, в сторону Курганской области, и предположительно, Омской области.

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