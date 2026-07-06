Сирены завыли в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 6 июля 2026 года впервые на улицах завыли сирены. К слову, с 8:30 часов на территории Челябинской области действует режим беспилотной опасности. Поэтому, услышав громкий сигнальный звук, южноуральцы испугались. Некоторые читатели обратились в редакцию КП-Челябинск с вопросом, что случилось. Рассказываем, почему включили сирены и что делать, если вы услышали сигнал на улице.

Сирены завыли в Челябинске 6 июля 2026 года: что делать

6 июля, в 12:12, в Челябинске завыли сирены. Спустя несколько минут стало тихо, а позже сигнал вновь раздался по улицам. В официальном канале антитеррористической комиссии Челябинской области сообщили, что сирены работают на территории всей Челябинской области.

Сирены завыли в Челябинске 6 июля 2026

– На территории Челябинской области работают сирены гражданской обороны. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если находитесь на улице или автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе. Просьба сохранять спокойствие.

Фото: правительство Челябинской области

В правительстве Челябинской области объяснили, что нужно делать, если вы услышали на улице звук сирен. Главное - нужно включить радио или телевизор, чтобы прослушать экстренное сообщение. Важно доверять только официальным и проверенным источникам, и не верить фейкам. В сообщениях будет сообщаться информация о возникшей угрозе и порядке действий.

Власти сообщили, что главная цель такого сигнала - привлечь внимание жителей к потенциальной угрозе.

Фото: правительство Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.