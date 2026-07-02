Собак в Челябинске обучают съемкам в кинофильмах

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Кинолог Анна Решетова рассказала, какие собаки могут попасть в кино. Например, для рекламы питомцу достаточно подойти по типажу, а вот для более серьезных ролей потребуется знание команд и навыки. Для полнометражных фильмов у собаки не должно быть страха людей и камер.

- Из питомца без проблем можно сделать звезду экрана, но фактически попасть в кадр - это непредсказуемая лотерея, так как многое решают связи, - цитируют кинолога авторы канала «Челябушка» в МАКС.

Кстати, чаще всего в кино требуются умные, работоспособные и хорошо поддающиеся дрессировке бордер-колли.